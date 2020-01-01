الحوثيون يعترفون بمقتل 6 من القيادات الميدانية يحملون رتبا عسكرية وينشرون اسمائهم

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية، بمصرع 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع كلا من جثامين "العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه".

وتم في العاصمة صنعاء ايضا، الثلاثاء، تشييع كلا من "العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش"، طبقا للوكالة.

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها، إلا أنها ذكرت انهم قتلوا في عدد من الجبهات.

والايام الماضية اشتدت المعارك في عدة جبهات ابرزها جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات الجوف وصرواح وتعز ، وتكبد الحوثيين فيها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.