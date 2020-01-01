الشرعية تحذر من «قرار خطير» سيضر المواطنين وتحمل الحوثيين كامل المسئولية الحوثيون يعترفون بمقتل 6 من القيادات الميدانية يحملون رتبا عسكرية وينشرون اسمائهم حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول» التي وقعت بميناء عدن تعود للواجهة إنجاز المراحل الأولى من اصلاح الكابل البحري وبيان مرتقب من تيليمن فترات النوم المناسبة لكل الأعمار الانسحاب الإماراتي من اليمن.. خروج الرأس وبقاء الذراع أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن مصرع 42حوثيا بينهم قيادي بارز في الجوف صحافي اختطفته المليشيات وعذبته قرابة 11شهرا حتى الموت .. قصة إجرام حوثي اللواء هاشم الأحمر يقدم استقالته من قيادة المنطقة العسكرية السادسة
اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية، بمصرع 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات الجيش الوطني بعدد من الجبهات.
وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع كلا من جثامين "العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه".
وتم في العاصمة صنعاء ايضا، الثلاثاء، تشييع كلا من "العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش"، طبقا للوكالة.
ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها، إلا أنها ذكرت انهم قتلوا في عدد من الجبهات.
والايام الماضية اشتدت المعارك في عدة جبهات ابرزها جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات الجوف وصرواح وتعز ، وتكبد الحوثيين فيها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.