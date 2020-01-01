حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول» التي وقعت بميناء عدن تعود للواجهة إنجاز المراحل الأولى من اصلاح الكابل البحري وبيان مرتقب من تيليمن فترات النوم المناسبة لكل الأعمار الانسحاب الإماراتي من اليمن.. خروج الرأس وبقاء الذراع أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن مصرع 42حوثيا بينهم قيادي بارز في الجوف صحافي اختطفته المليشيات وعذبته قرابة 11شهرا حتى الموت .. قصة إجرام حوثي اللواء هاشم الأحمر يقدم استقالته من قيادة المنطقة العسكرية السادسة انتزاع 1865لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها المليشيات شركة محاماة دولية: مسؤولون إماراتيون ارتكبوا جرائم حرب في اليمن
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) انه تم انجاز المراحل الأولى من عمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون".
واضافت ان بيان رسمي خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت وتحسنها في اليمن.
وقالت مصادر أخرى انه تم أمس الأربعاء إصلاح جزء كبير من الكيبل البحري وتم ربط ٧ خطوط دولية فجر اليوم الخميس ، وتبقى ستة خطوط بحسب مصدر في الشركة سيتم ربطها في تاريخ ١٥ فبراير الجاري .
واضافت انه لازالت هناك بعض المشاكل في الخطوط على مستوى اليمن وتنتظر الشركة تأكيد نهائي من شركة Global Cloud بإنتهاء عملية الإصلاحات.
وكانت الشركة المالكة للإنترنت الدولي قد بدأت الأحد الماضي إصلاح الكابل البحري في قناة السويس.
وتدهورت خدمة الإنترنت في اليمن منذ 9 يناير الماضي.