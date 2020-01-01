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إنجاز المراحل الأولى من اصلاح الكابل البحري وبيان مرتقب من تيليمن

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- صنعاء
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قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) انه تم انجاز المراحل الأولى من عمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون".

واضافت ان بيان رسمي خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت وتحسنها في اليمن. 

وقالت مصادر أخرى انه تم أمس الأربعاء إصلاح جزء كبير من الكيبل البحري وتم ربط ٧ خطوط دولية فجر اليوم الخميس ، وتبقى ستة خطوط بحسب مصدر في الشركة سيتم ربطها في تاريخ ١٥ فبراير الجاري .

واضافت انه لازالت هناك بعض المشاكل في الخطوط على مستوى اليمن وتنتظر الشركة تأكيد نهائي من شركة Global Cloud بإنتهاء عملية الإصلاحات.

وكانت الشركة المالكة للإنترنت الدولي قد بدأت الأحد الماضي إصلاح الكابل البحري في قناة السويس.

وتدهورت خدمة الإنترنت في اليمن منذ 9 يناير الماضي.

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