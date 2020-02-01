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مصرع 42حوثيا بينهم قيادي بارز في الجوف

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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قتل 43 من مليشيات الحوثي المدعومة من ايران وجرح آخرون خلال المواجهات العنيفة مع الجيش الوطني في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين الجيش والمليشيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بينهم القيادي في الجماعة المدعو ابو طه المنبهي قائد ما يسمى اللواء 417 التابع للمليشيا ومعه قادة حوثيين آخرين .

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للمليشيا في ذات الجبهة, اضافة الى تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح في حين ماتزال المعارك مستمرة بين الجيش والمليشيا في ذات الجبهة حتى كتابة الخبر.

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