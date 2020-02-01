أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن مصرع 42حوثيا بينهم قيادي بارز في الجوف صحافي اختطفته المليشيات وعذبته قرابة 11شهرا حتى الموت .. قصة إجرام حوثي اللواء هاشم الأحمر يقدم استقالته من قيادة المنطقة العسكرية السادسة انتزاع 1865لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها المليشيات شركة محاماة دولية: مسؤولون إماراتيون ارتكبوا جرائم حرب في اليمن التحالف يقدم زوارق بحرية لقوات محلية في المهرة مقتل 24مدنيا بالساحل الغربي إثر قذائف حوثية خلال يناير اجتماع في عدن لمناقشة أوضاع الكهرباء والاستعدادات للصيف القادم ”علي محسن الأحمر“ يستدعي عدد من الناشطين ويوجه ”دعوة تاريخية“ لكل الجمهوريين
قتل 43 من مليشيات الحوثي المدعومة من ايران وجرح آخرون خلال المواجهات العنيفة مع الجيش الوطني في جبهة المحزمات جنوبي الجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين الجيش والمليشيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بينهم القيادي في الجماعة المدعو ابو طه المنبهي قائد ما يسمى اللواء 417 التابع للمليشيا ومعه قادة حوثيين آخرين .
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للمليشيا في ذات الجبهة, اضافة الى تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح في حين ماتزال المعارك مستمرة بين الجيش والمليشيا في ذات الجبهة حتى كتابة الخبر.