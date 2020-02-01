أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن مصرع 42حوثيا بينهم قيادي بارز في الجوف صحافي اختطفته المليشيات وعذبته قرابة 11شهرا حتى الموت .. قصة إجرام حوثي اللواء هاشم الأحمر يقدم استقالته من قيادة المنطقة العسكرية السادسة انتزاع 1865لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها المليشيات شركة محاماة دولية: مسؤولون إماراتيون ارتكبوا جرائم حرب في اليمن التحالف يقدم زوارق بحرية لقوات محلية في المهرة مقتل 24مدنيا بالساحل الغربي إثر قذائف حوثية خلال يناير اجتماع في عدن لمناقشة أوضاع الكهرباء والاستعدادات للصيف القادم ”علي محسن الأحمر“ يستدعي عدد من الناشطين ويوجه ”دعوة تاريخية“ لكل الجمهوريين
قدم اللواء هاشم عبدالله الأحمر، يوم الثلاثاء، استقالته من موقعه في قيادة المنطقة العسكرية السادسة التي يقع مقر قيادتها في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن). وفي استقالة مكتوبة وجهها اللواء هاشم الأحمر برر استقالته بظروف تخص وضع المنطقة ووعد بشرحها في رسالة خاصة للرئيس.
وتأتي هذه الاستقالة بعد غياب الأحمر أكثر من عام عن قيادة المنطقة التي شهدت تراجعاً خلال الهجمة الأخيرة التي شنها الحوثيون على جبهتي نهم والجوف.
وقالت مصادر خاصة لـ"المصدر أونلاين" إن استقالة الأحمر جاءت بعد يومين من صدور قرار جمهوري بتعيين العميد حسين يحيى العكمي قائداً للواء 141 مشاه الذي يقوده اللواء هاشم الأحمر منذ تأسيسه في أواخر العام 2015.
يذكر أن صراعاً خفياً بين محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي وبين اللواء هاشم الأحمر انتهى بتغيب الأخير عن المنطقة وتقديم استقالته، ويعود الصراع إلى الخلفية القبلية لكلا الرجلين حيث يعد الأول أحد أبرز زعماء قبيلة "بكيل" التي تضم القبائل المنتشرة في محافظتي الجوف وصعدة وجزء من عمران، فيما اللواء الأحمر هو نجل الشيخ الراحل عبدالله الأحمر شيخ قبيلة حاشد.