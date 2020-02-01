انتزاع 1865لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها المليشيات

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انتزع مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,865 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.
واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها منها 11 لغماً مضادة للأفراد، و 360 لغماً مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 129,348 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.