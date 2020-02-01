اجتماع في عدن لمناقشة أوضاع الكهرباء والاستعدادات للصيف القادم

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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عقد اجتماع موسع اليوم بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الكهرباء المهندس محمد العناني ومحافظ عدن احمد سالم ربيع، وبحضور مدراء المناطق وادارة مؤسسة كهرباء عدن.

واستعرض وزير الكهرباء، جهود الوزارة في معالجة الكثير من مشاكل الكهرباء والتي تاتي في المقدمة مشكلة توفير الوقود. وحث بهذا الصدد على ضرورة أن يعي الجميع مسؤلياتهم في تسديد قيمة فواتير الاستهلاك للطاقة.

كما تطرق الى تخصيص ٢٢ مليون دولار من قبل الحكومة خلال العام ٢٠١٩م سيتم الاستفادة منها في صيانة الشبكة والتوليد لمواجهة اعباء الصيف القادم. بدوره أكد محافظ عدن ضرورة الاسراع في انجاز مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة وتوفير الدعم اللازم لانجاز خطوط النقل (٣٣)، وتوفير المشتقات النفطية للحد من العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.

وحث مدراء مناطق وادارات محطات الكهرباء بسرعة رفع احتياجاتهم ومتطلباتهم العاجلة مع الموازنة التشغيلية لاعتمادها ضمن البرنامج الاستثماري ٢٠٢٠م والاستعداد الكامل لمواجهة اعباء الصيف القادم. وكان مندوب شركة بترومسيلة المنفذة لمشروع محطة كهرباء عدن الجديدة( ٢٦٤ ميجا)، قد استعرض نسبة الإنجاز في مشروع المحطة والتي تصل الى ما نسبته ٧٠ ٪ .

فيما تطرق مدراء ادارات الكهرباء الى اهم المشاكل التي تقف عائقا امام تحسن التوليد في الطاقة والاسباب وراء ذلك ومنها قدم وتهالك الشبكة وغياب الصيانة وانتهاء العمر الافتراضي لكثير من المولدات وادوات ومعدات المحطات وايضا زيادة الاحمال والاستهلاك اليومي للطاقة الذي قد يزيد في ايام الصيف عن ٤٨٠ ميجا نتيحة لزيادة الربط العشوائي وغيرها.

بالاضافة الى ضرورة توفير الاحتياجات الاساسية وبشكل عاجل لمواجهة اعباء فصل الصيف وفي المقدمة توفير كميات الوقود الكافية من الديزل والمازوت.