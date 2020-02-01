”علي محسن الأحمر“ يستدعي عدد من الناشطين ويوجه ”دعوة تاريخية“ لكل الجمهوريين

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط، على أهمية وحدة الصف الوطني في معركتنا الحالية لمواجهة الانقلاب الحوثي الكهنوتي المدعوم من إيران.



وتطرق نائب الرئيس، خلال لقائه بعدد من الناشطين اليمنيين، إلى عدد من القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يعانيه أبناء الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية وما يسطره أبطال الجيش من بطولات في مختلف الميادين وتضحيات يقدمها اليمنيون وبدعم من دول السعودية. (حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ).



وقال، إن "هذه التضحيات وهذه الأزمة التي يعيشها اليمنيون تتطلب مسؤولية وطنية عالية ووحدة جمهورية تتجاوز الخلافات وتلتف حول قيادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وأهداف الثورة اليمنية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد".



ودعا نائب الرئيس كل الجمهوريين وكل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية إلى وحدة الصف والترفع عن المماحكات ونسيان خلافات وسلبيات الماضي، والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار الوطنيين والجمهوريين لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية.



وعبر تقديره لكل الدعوات والمبادرات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف السامي.