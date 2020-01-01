الحوثيون يمنعون الأناشيد الوطنية من مدارس امانه العاصمة وتعميم حديد يلزم المدارس بالبديل عنها

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اصدر مكتب ابتربية بإمانة العاصمة، تعميماً جديدا يلزم طلبة المدارس في أمانة العاصمة صنعاء، بأداء شعار الصرخة الحوثية في طابور الصباح..
َنق موقع لـ"العاصمة أونلاين عن مصادره بالقول " إن مليشيات الحوثي ألزمت المدارس بفرض أداء الصرخة في طابور الصباخ ابتداء من أمس الأحد،.
مشددة على الإلتزام بتعميمها وتهديد بمعاقبة من يخالفه. وأفاد المصدر إن مديرة مدرسة شهداء الجوية المقربة من الحوثيين ألزمت الطالبات بالهتاف بالصرخة في طابور الصباح بدلاً عن الأناشيد الوطنية وتحية العلم،.
كما قامت بمعاقبة الطالبات اللواتي امتنعن عن أداء الصرخة بحرمانهن من بعض الحصص الدراسية وبقائهن في ساحة المدرسة. ويأتي هذا بالتزامن مع تعميم مماثل يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية تحت شعار " تفعيل اليوم الثقافي".
وتتواصل أنشطة حثيثة من مليشيات الحوثي لتطييف طلبة المدارس عبر الدورات الطائفية وفرض أنشطة مدرسية ومناهج تكرس الفكر الطائفي لجماعة الحوثي، بالإضافة لتجنيد المئات منهم للقتال في صفوفهم بعدة جبهات. https://alasim