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رئيس الحكومة يغادر «عدن» الى «الرياض» ومصادر رسمية تكشف هدف الزيارة

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة سبأ الرسمية ان من المقرر ان يطلع رئيس الوزراء رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها، بما في ذلك تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وسيناقش رئيس الوزراء مع الرئيس الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة.

كما سيناقش رئيس الوزراء مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أوجه الدعم المطلوبة لاسناد جهود وخطط الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي ، طبقا للوكالة.

وتأتي مغادرة معين عبدالملك عدن مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض (90 يوما) دون تحقيق اي تقدم باستثناء عودة الحكومة الشكلية الى عدن .

كما يتزامن ذلك مع التصعيد الاخير لمليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات واخرها ماحدث في نقطة العلم (المدخل الشرقي لعدن).

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