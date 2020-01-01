الأوقاف تعلن بدء التسجيل لموسم الحج القادم وتحدد تاريخ الانتهاء

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلنت وزارة الأوقاف والارشاد ، في الحكومة اليمنية ، عن بدء تسجيل الحجاج اليمنيين من جميع المحافظات لموسم الحج القادم عبر الوكالات الرسمية المعتمدة، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 جماد الآخر حتى 30 رجب 1441هـ.

وتضمن الاعلان قائمة بوكالات الحج المعتمدة رسمياً لموسم حج هذا العام وقائمة بأسعار وبرامج الحج المعتمدة والتي يتم توريد أغلب مبالغها إلى المؤسسات والجهات العاملة في خدمة الحجيج في المملكة العربية السعودية.

كما استوعب الاعلان المبالغ المفروضة في رسوم التأشيرة وتأمين الحجاج.

وحذرت الوزارة، المواطنين من التعامل مع وكالات غير معتمدة أو سماسرة أو دفع مبالغ اضافية للوكالات غير التي تم اقرارها في الاعلان الصادر من قبل الوزارة.