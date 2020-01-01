رئيس الحكومة يغادر «عدن» الى «الرياض» ومصادر رسمية تكشف هدف الزيارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل لموسم الحج القادم وتحدد تاريخ الانتهاء اسم جديد لـ كورونا و 18 شهرا للتوصل الى لقاح وحصيلة الضحايا ترتفع العمالقة تعلن مصرع القيادي الحوثي «الهاشمي» ومرافقيه بالحديدة اليمن الأولى عربيا والشعب الإمريكي الأكثر تسليحا .. ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل من حيث حمل مواطنيها للسلاح توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق في اليمن وتنبيه للمواطنين بعد اعترافها باستهداف حزب الاصلاح وفي اول تحرك دولي لملاحقة ابوظبي .. تقديم شكاوى رسمية للقبض على مسئولين اماراتيين كبار تورطوا في جرائم حرب واغتيالات باليمن ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في الصين إلى1113 الخارجية الأميركية تدعو لوقف اعتداءات النظام السوري ونقف مع حليفتنا تركيا ليس مس شيطاني .. متى يعالج الصرع بالجراحة؟
اعلنت وزارة الأوقاف والارشاد ، في الحكومة اليمنية ، عن بدء تسجيل الحجاج اليمنيين من جميع المحافظات لموسم الحج القادم عبر الوكالات الرسمية المعتمدة، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 جماد الآخر حتى 30 رجب 1441هـ.
وتضمن الاعلان قائمة بوكالات الحج المعتمدة رسمياً لموسم حج هذا العام وقائمة بأسعار وبرامج الحج المعتمدة والتي يتم توريد أغلب مبالغها إلى المؤسسات والجهات العاملة في خدمة الحجيج في المملكة العربية السعودية.
كما استوعب الاعلان المبالغ المفروضة في رسوم التأشيرة وتأمين الحجاج.
وحذرت الوزارة، المواطنين من التعامل مع وكالات غير معتمدة أو سماسرة أو دفع مبالغ اضافية للوكالات غير التي تم اقرارها في الاعلان الصادر من قبل الوزارة.