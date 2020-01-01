العمالقة تعلن مصرع القيادي الحوثي «الهاشمي» ومرافقيه بالحديدة

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قوات حكومية يمنية، الأربعاء، مقتل قيادي حوثي وعدد من أفراد مجموعته في محافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن "ألوية العمالقة"، أحد مكونات القوات الموالية للحكومة بالساحل الغربي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

ونقل البيان عن مصدر ميداني في القوات اليمنية المشتركة قوله، إن القيادي أبو عزيز الهاشمي، لقي مصرعه مع عدد من أفراد مجموعته - دون تحديد عدد - شرقي مدينة الحديدة، بنيران القوات المشتركة.

وذكر أن "القيادي الحوثي وأفراد مجموعته أطلقوا النار باتجاه القوات المشتركة التي ردت على مصادر النيران وتمكنت من قتلهم".

وأضاف: "المليشيات التابعة لإيران كثفت الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، وقصفت كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اختتمت الأمم المتحدة نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.