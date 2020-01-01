العمالقة تعلن مصرع القيادي الحوثي «الهاشمي» ومرافقيه بالحديدة اليمن الأولى عربيا والشعب الإمريكي الأكثر تسليحا .. ترتيب الدول من الأكثر الى الأقل من حيث حمل مواطنيها للسلاح توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق في اليمن وتنبيه للمواطنين بعد اعترافها باستهداف حزب الاصلاح وفي اول تحرك دولي لملاحقة ابوظبي .. تقديم شكاوى رسمية للقبض على مسئولين اماراتيين كبار تورطوا في جرائم حرب واغتيالات باليمن ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في الصين إلى1113 الخارجية الأميركية تدعو لوقف اعتداءات النظام السوري ونقف مع حليفتنا تركيا ليس مس شيطاني .. متى يعالج الصرع بالجراحة؟ دعوى قضائية في أميركا ضد حفتر والإمارات مصرع 50حوثيا بنيران الجيش في تعز محققوا الإمم المتحدة: الزينبيات شبكة استخباريةنسائية مشاركة في العنف الجنسي
أعلنت قوات حكومية يمنية، الأربعاء، مقتل قيادي حوثي وعدد من أفراد مجموعته في محافظة الحديدة غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن "ألوية العمالقة"، أحد مكونات القوات الموالية للحكومة بالساحل الغربي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
ونقل البيان عن مصدر ميداني في القوات اليمنية المشتركة قوله، إن القيادي أبو عزيز الهاشمي، لقي مصرعه مع عدد من أفراد مجموعته - دون تحديد عدد - شرقي مدينة الحديدة، بنيران القوات المشتركة.
وذكر أن "القيادي الحوثي وأفراد مجموعته أطلقوا النار باتجاه القوات المشتركة التي ردت على مصادر النيران وتمكنت من قتلهم".
وأضاف: "المليشيات التابعة لإيران كثفت الساعات الماضية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، وقصفت كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اختتمت الأمم المتحدة نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.