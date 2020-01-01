توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق في اليمن وتنبيه للمواطنين

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقعت مراكز الارصاد اليوم الاربعاء هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة غرب وجنوب غرب محافظة تعز وتمتد إلى السواحل الغربية لليمن.

وقالت آخر النشرات الجوية التنبيهية إن المديريات المتوقع هطول الأمطار عليها أثناء الليل وساعات الصباح تشمل مديريات المخا وباب المندب وكذلك السواحل الجنوبية لمحافظة عدن.

وتوقعت هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال ليل الأربعاء وصباح الخميس على المناطق الواقعة جنوب وجنوب غرب محافظة تعز وتمتد الى السواحل الغربية والجنوبية وصولا الى عدن وباب المندب والمخا.

ونبهت المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية وعلى ممرات السيول.