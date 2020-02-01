بعد اعترافها باستهداف حزب الاصلاح وفي اول تحرك دولي لملاحقة ابوظبي .. تقديم شكاوى رسمية للقبض على مسئولين اماراتيين كبار تورطوا في جرائم حرب واغتيالات باليمن

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت شركة دولية متخصصة بالمحاماة اليوم الاربعاء ان دولة الامارات ارتكبت جرائم حرب وتورطت في اغتيال منتقدي سياستها في اليمن.

واتهمت شركة ستوك وايت الدولية للمحاماة (شركة بريطانية) مسؤولين إماراتيين بالتورط في ارتكاب جرائم حرب باليمن.

واشارت ان الإمارات تورطت في عمليات اغتيال لمنتقدي سياسات أبوظبي في اليمن.

وطالبت الشركة الدولية للمحاماة من لندن وواشنطن وأنقرة القبض على مسؤولين إماراتيين بتهم ارتكاب جرائم باليمن.

يأتي هذا التحرك عقب اقرار دولة الامارات بشكل رسمي قبل يومين باستهداف من اسمتهم الاخوان المسلمين في اليمن (وتقصد حزب الاصلاح).

وتعرض حزب الاصلاح لعمليات استهداف واغتيالات طالت عدد من قياداته واعضائه في جنوب اليمن.

وتتهم الامارات بالوقف خلف تلك الجرائم بحق الحزب الذي يناهض مشاريعها التخريبية الداعمة للانفصاليين وجرائم اخرى ارتكبتها في الجنوب والمناطق المحررة .

*شكاوى رسمية

الى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر تأكيدهم إن الشركة البريطانية تقدمت بطلب لكل من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا اليوم الأربعاء لاعتقال مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

وقدمت شركة المحاماة البريطانية الشكاوى إلى شرطة العاصمة البريطانية ووزارة العدل الأمريكية والتركية نيابة عن الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دوبلة، وصلاح مسلم سالم الذي قتل شقيقه في اليمن.

وارتكبت القوات الإماراتية العديد من جرائم القتل والتنكيل عبر الأذرع المليشاوية التي تمولها أبوظبي في اليمن منذ خمس سنوات، وفقا لتقارير أممية.