ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في الصين إلى1113

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اعلنت السلطات الصينية ،اليوم الأربعاء ،ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد الى 1113 شخصاً واصابة 44730 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي "تم تسجيل 2092 حالة إصابة جديدة مؤكدة و97 حالة وفاة جديدة 94 منها في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالة وفاة واحدة في مقاطعة (خنان) وأخرى في مقاطعة (هونان) وحالة مماثلة في مقاطعة (تشونغتشينغ)".

واضافت اللجنة "ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 3342 ،وان 871 مريضا ساءت احوالهم الصحية فيما لا يزال 8204 مرضى في حالة حرجة في حين غادر المستشفيات 4740 مريضا بعد تماثلهم للشفاء".

واشارت اللجنة الى تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية امس الثلاثاء في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة ،وتسجيل 10 حالات في منطقة (ماكاو) الادارية الخاصة و18 حالة في (تايوان).