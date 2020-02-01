الخارجية الأميركية تدعو لوقف اعتداءات النظام السوري ونقف مع حليفتنا تركيا

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- CNN

عدد القراءات 232

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تعازيه لعائلات الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجوم لقوات النظام السوري في إدلب، الاثنين الماضي. ودعا وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، إلى "وقف الاعتداءات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا"، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب تركيا الحليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأعلن بومبيو، إرسال المبعوث الأمريكي للملف السوري جيم جيفري إلى أنقرة لــ"تنسيق الرد على هجوم النظام السوري المزعزع للاستقرار". من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيعلن، الأربعاء، عن التحركات التي ستقوم بها بلاده فيما يخص الوضع في إدلب، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها مناطق شمال غرب سوريا بين فصائل سورية معارضة والجيش التركي من جانب، والنظام السوري وروسيا على الجانب الآخر.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 51 من عناصر النظام السوري، في محافظة إدلب، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومضاد طائرات ومخزن أسلحة، في هجمات للجيش التركي. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، عن مصدر بوزارة الخارجية رفض حكومة بلاده، لـ"أي تواجد تركي داخل الحدود السورية"، فيما أعلن، المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، سيطرة قوات النظام السوري على طريق دمشق حلب الدولي، لأول مرة منذ 2012.