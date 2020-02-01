الخارجية الأميركية تدعو لوقف اعتداءات النظام السوري ونقف مع حليفتنا تركيا ليس مس شيطاني .. متى يعالج الصرع بالجراحة؟ دعوى قضائية في أميركا ضد حفتر والإمارات مصرع 50حوثيا بنيران الجيش في تعز محققوا الإمم المتحدة: الزينبيات شبكة استخباريةنسائية مشاركة في العنف الجنسي الإرياني يطالب فريق الخبراء بالتحقيق في مصير المليارات المنهوبة من قبل المليشيات السعدي: الأطفال المجندين في صفوف المليشيات يزيدون عن 30ألف الجيش يستهدف مجاميع حوثية بمديرية المصلوب في الجوف منظمة حقوقية: الحوثيون يحتجزون 500شخصا في تعز ويمارسون التعذيب الجسدي والنفسي عليهم بعد التطبيع مع إسرائيل.. البشير إلى الجنائية الدولية
رفع مواطنون ليبيون دعوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ودولة الإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.
وأفاد مكتب المحاماة الذي تولى القضية نيابة عن ست عائلات ليبية تعرض أبناؤها للقتل والتعذيب في ليبيا، بأن الدعوى رُفعت في واشنطن ضد حفتر باعتباره مواطنا أميركيا أقام في الولايات المتحدة عشرين عاما.
كما أشار نص الدعوى إلى أنه لم يكن بإمكان حفتر أن يتسبب بالضرر للشعب الليبي من دون التشجيع الواسع والدعم المالي من حكومة الإمارات. وذكر المكتب في بيان له أن الدعوى تسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون، مشيرا إلى أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي يصل قيمته إلى مليار دولار.
أما فيما يخص الإمارات العربية المتحدة، فقد ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.
وتتواصل بشكل يومي انتهاكات قوات حفتر للهدنة في تحد لمؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، ودعا ضمن بنود بيانه الختامي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة، حيث تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.