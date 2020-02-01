مصرع 50حوثيا بنيران الجيش في تعز

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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لقي ما لا يقل عن 50 حوثياً مصرعهم بينهم قيادي وجرح عشرات آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهات متفرقة بمحافظة تعز.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجمات لمليشيات الحوثي في معارك اندلعت منذ ليلة الأمس في عدد من جبهات القتال، خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية وكبدتهم خسائر فادحة، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي لمحور تعز".

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني معسكرا تدريبيا للحوثيين في منطقة غراب بالخمسين غرب مدينة تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات. ودارت مؤخراً معارك عنيفة في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.