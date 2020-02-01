الجيش يستهدف مجاميع حوثية بمديرية المصلوب في الجوف

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استهدفت قوات الجيش الوطني اليوم مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية المصلوب، غربي محافظة الجوف بعد ان حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهتي "سداح" و"ملاحا".
بالتزامن، قصفت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في المديرية ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي سياق متصل استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعا لعناصر المليشيا الحوثية، في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف شمال شرق المحافظة، وكبدتهم خسائر في الأروح والعتاد.