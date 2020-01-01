انتفاضة في ”سقطرى“ ودعوة هامة للأجهزة العسكرية في الأرخبيل

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شهدت محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن)، صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط، مظاهرة جماهيرية حاشدة دعماً للشرعية واستنكاراً لما قامت مجاميع مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا من انقلاب على الشرعية والتمرد على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي المسيرة التي انطلقت من ساحة التغيير وجابت شوارع مدينة حديبوه، رفع المتظاهرون اعلام الجمهورية وصور الرئيس هادي، مرددين شعارات تطالب بالوقوف مع الشرعية والوحدة ونبذ كل أشكال العنف والفوضى والتمرد.
ودعا المتظاهرون السلطة المحلية وقيادة اللواء الأول مشاه بحري والأجهزة الأمنية والعسكرية بالقيام بدورها ومنع كل تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة واستعادة كتيبة حرس السواحل واعادتها إلى احضان الدولة والشرعية.
ووجه المتظاهرون دعوة لكل أبناء سقطرى بالتكاتف والاخاء وان يكونوا لحمة واحدة ضد الفتن والتمزق، مطالبين الأجهزة العسكرية والأمنية بالغاء كافة أشكال التمرد ما لم فإنه سيصعدون من موقفهم بكافة الوسائل المشروعة وفقا للنظام والقانون.