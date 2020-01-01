”اليمن بعيون أطفاله“.. 4 طالبات في مرحلة الابتدائية يؤلفن كتاب عن اليمن

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصغر مؤلفات من اليمن السعيد وقصة كتاب(اليمن السعيد في عيون أطفالنا) معرض الكتاب لهذا العام يحتفل بكتاب يُعرف باليمن وأهم مدنها ومعالمها التأريخية وأهم ثوراتها وإحتفالاتها من جمع وتأليف أربع طالبات متميزات من المدرسة اليمنية الحديثة في القاهرة وقد جمعمن مافيه من معلومات من الكتب الدراسية والمكتبات الخاصة وكتبنه بخط أيديهن ثم كتب بالكمبيوتر وتم تنقيحه ومراجعته وما يجدر الإشارة إليه أن المؤلفات من الطالبات المتميزات في المدرسه وبالرغم من أنهن في مرحلة الإبتدائيه إلا أنهن أثبتن أن اليمن السعيد سيكون بخير بهذه العقول النيرة والحقيقه من يلتقي بهذه الفتيات سيكتشف من أول حديث أن لهُن ملكه خاصة في الحوار والرد وأدب المقابله والحوار وقد إستطعن جمع معلومات مختصرة تأخذ القارئ في جوله سريعه في كل أنحاء اليمن وأغلب هذه المعلومات بلغة الأطفال السلسه والجميله وهذا الإبداع ليس غريبا على حفيدات بلقيس وأروى وهن التالية أسمائهن . -إسلام علي الشعباني وكتبت عن أهم ممالك الحضارة اليمنيه القديمه -عابدة مبخوت شقراء وكتبت عن أهم الثورات والمناسبات الوطنية في اليمن . - حورية محمد نعمان وكتبت عن معالم وتأريخ المدن اليمنية. - شهد محمد سبأ وكتبت عن أهم معالم اليمن السياحية. وخلال حفل التوقيع في المعرض توجهت الطالبات بالشكر لإدارة المدرسة اليمنية الحديثة في القاهرة التي تشجع وتدعم الموهوبين بقيادة الدكتور محفوظ سلام ومديرة المدرسة إبتسام سلمان وللفنان التشكيلي والباحث محمد سبأ لدعمهم وتشجيعهم لهم كما توجهوا بالشكر للأستاذ عبدالعليم الحزمى لدعمة طباعة الكتاب في مكتبة خالد بن الوليد. وقد توجه الباحث في التراث الفنان محمد سبأ بالشكر للمدرسه ولأهاليهم والمشجع الرئيسي والذين وقفوا بجانب مشروعهم الجميل حيث لاقى الكتاب نجاحاً كبيرا وأقتناه الكثير من زوار المعرض وهو بذلك يستحق أن يكون أول كتاب من تأليف أطفال وزهرات اليمن في مقتبل العمر