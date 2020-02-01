تفاصيل المشهد الحربي في محافظة الجوف.. واخر مستجدات المعارك

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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قالت مصادر عسكرية مطلعة ان مواجهات شرسة اندلعت صباح اليوم الثلاثاء في جبهات مديرية المصلوب بين الجيش الوطني من جهه والمليشيات الحوثية من جهة أخرى ، وأضاف المصدر ان ابطال الجيش الوطني تمكنوا من اقتحام مواقع العدو المتمترس فيها بعد ان كبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،.

كما أكد المصدر العسكري سقوط عدد من القتلى بين أفراده ،

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يذكر ان جبهات محافظة الجوف تشهد مواجهات مستعرة في الأسابيع الأخيرة ، يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية في اكثر من جبهة بالمحافظة على مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية،