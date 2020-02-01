”اليمن بعيون أطفاله“.. 4 طالبات في مرحلة الابتدائية يؤلفن كتاب عن اليمن تفاصيل المشهد الحربي في محافظة الجوف.. واخر مستجدات المعارك ما لا تعرفه عن «الجنرال صالح الشاعر» ذراع عبدالملك الحوثي والمطلوب رقم «35» والمكلف بالبسط على أموال المعارضين أبرزهم «أحمد علي وحميد الأحمر» مصدر في الأمم المتحدة يعلن بدء مباحثات بين الشرعية والحوثيين بالأردن تظاهرة وحدوية حاشدة في سقطرى تطالب الشرعية انهاء تمرد الانتقالي وتتوعد بالتصعيد يعولون نصف الشعب .. احصائية رسمية باعداد اليمنيين المغتربين في الخارج وقيمة تحويلاتهم المالية في السنة توصيات من فريق الخبراء الدوليين لمجلس الأمن ومطالبة باصدار قرار بشأن الحوثيين انفجار ”غامض“ شمال صنعاء انسحاب الإمارات من اليمن .. إعادة صياغة ماكرة لدور تخريبي رغم اللقاءات المتكررة.. الإمارات تعترف بأنها حاربت الإخوان المسلمين في اليمن
قالت مصادر عسكرية مطلعة ان مواجهات شرسة اندلعت صباح اليوم الثلاثاء في جبهات مديرية المصلوب بين الجيش الوطني من جهه والمليشيات الحوثية من جهة أخرى ، وأضاف المصدر ان ابطال الجيش الوطني تمكنوا من اقتحام مواقع العدو المتمترس فيها بعد ان كبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،.
كما أكد المصدر العسكري سقوط عدد من القتلى بين أفراده ،
.
يذكر ان جبهات محافظة الجوف تشهد مواجهات مستعرة في الأسابيع الأخيرة ، يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية في اكثر من جبهة بالمحافظة على مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية،