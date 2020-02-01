تظاهرة وحدوية حاشدة في سقطرى تطالب الشرعية انهاء تمرد الانتقالي وتتوعد بالتصعيد

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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نظمت المكونات والقوى الداعمة للشرعية صباح اليوم الثلاثاء تظاهرة جماهيرية حاشدة للآلاف من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى دعماً وتاييدا للشرعية واستنكاراً لما قامت مجاميع مايسمى بالمجلس الانتقالي من انقلاب على الشرعية والتمرد على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وآخرها ماحدث في كتيبة حرس السواحل التابعة للواء الأول مشاه بحري.

وفي المظاهرة التي انطلقت من ساحة التغيير وجابت شوارع حديبوه رفع المتظاهرون اعلام الوطن الواحد وصور الرئيس عبدربه منصور هادي مرددين شعارات تدعوا للوقوف مع الشرعية وتدعوا للوحدة ونبذ كل أشكال العنف والفوضى والتمرد.

ودعا المتظاهرون السلطة المحلية وقيادة اللواء الأول مشاه بحري والأجهزة الأمنية والعسكرية بالقيام بدورها ومنع كل تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة واستعادة كتيبة حرس السواحل واعادتها إلى احضان الدولة والشرعية.

كما دعا المتظاهرون كل أبناء سقطرى إلى التكاتف والاخاء وان يكونوا لحمة واحدة ضد الفتن والتمزق.

كما طالب المتظاهرون الأجهزة العسكرية والأمنية بالغاء كافة أشكال التمرد ما لم فإنهم سيصعدون من موقفهم بكافة الوسائل المشروعة وفقا للنظام والقانون.

وكانت حادثة التمرد التي وقعت الاسبوع الماضي بسقطرى بدعم من دولة الامارات في كتيبة تتبع اللواء الاول مشاه بحري ، اعادت التوتر للمحافظة .

وامهلت السلطة المحلية في بيان سابق (اطلع عليه مأرب برس) المتمردين حتى السبت الماضي للتراجع وعودة الوضع الى ما كان عليه في الكتيبة المشار اليها اعلاه.

كما اقر اجتماع عسكري رفيع بحضور قائد التحالف بسقطرى عزل عدد من القيادات العسكرية في الكتيبة والتي افتعلت حادثة التمرد واعلنت الولاء لما يسمى المجلس الانتقالي .