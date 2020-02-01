يعولون نصف الشعب .. احصائية رسمية باعداد اليمنيين المغتربين في الخارج وقيمة تحويلاتهم المالية في السنة توصيات من فريق الخبراء الدوليين لمجلس الأمن ومطالبة باصدار قرار بشأن الحوثيين انفجار ”غامض“ شمال صنعاء انسحاب الإمارات من اليمن .. إعادة صياغة ماكرة لدور تخريبي رغم اللقاءات المتكررة.. الإمارات تعترف بأنها حاربت الإخوان المسلمين في اليمن أول ردة فعل لحزب الإصلاح بعد اعتراف الإمارات باستهدافهم الأمم المتحدة: الهجوم على مستشفيين في مأرب أوقف الخدمات الصحية لآلآف النازحين باحتفالات جماهيرية..إيقاد الذكرى9 لثورة فبراير في تعز انفجار معمل تفخيخ طائرات مسيرة بقرية القابل يؤدي لسقوط قتلى وتدمير منزل العثور على جثتي صيادين من أحور قرب الحدود مع أرض الصومال
كشف نائب وزير المغتربين محمد العديل أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.
وقال في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.
وأوضح أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل.
وأشار العديل إلى أن موقع الوزارة يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.