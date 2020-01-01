انفجار ”غامض“ شمال صنعاء

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة اليمنية صنعاء، حول الانفجار العنيف الذي شهدته إحدى مناطق مديرية بني الحارث شمالي العاصمة، مساء الأحد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وانهيار أحد المباني.

ونقل موقع ـ“إرم نيوز“ عن صادر محلية إن الانفجار وقع في معمل لصناعة المفخخات والمتفجرات، داخل منزل أحد قيادات ميليشيات الحوثيين، في منطقة القابل بمديرية بني الحارث التابعة إداريا لصنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الانفجار تسبب بانهيار كبير في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ومقتل عدد من المتواجدين داخله وإصابة آخرين، في حين لم يسمع أي تحليق للطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي، قبيل حدوث الانفجار.

وقالت مصادر أخرى، إن الانفجار كان ناجما عن صاروخ خاطئ، أطلقته ميليشيات الحوثيين من ضواحي العاصمة صنعاء، باتجاه مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلا أن الصاروخ سقط وانفجر على منزل يعود لأحد قيادات الميليشيات، شمالي صنعاء.