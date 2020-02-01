باحتفالات جماهيرية..إيقاد الذكرى9 لثورة فبراير في تعز

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أوقد ثوار مدينة تعز مساء الاثنين شعلة الذكرى الـ9 لثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية. وشارك في حفل إيقاد الشعلة قيادات عسكرية ومدنية وحشود ثورية كبيرة من مختلف مديريات المحافظة.

وقد ألقي في الحفل عدد من الفقرات الفنية والخطابية والأناشيد الوطنية التي عبرت عن المناسبة. وأشار المحتفلون إلى عظمة ثورة فبراير وما مثلته من انتصار للإرادة الشعبية التواقة للحرية والعدالة والنضال.

وردد المشاركون في الحفل شعارات وهتافات تؤكد بمواصلة مشوار الثورة والانتصار لأهدافها وإسقاط الانقلاب، مشددين على ضرورة الاصطفاف الجمهوري في وجه مليشيا الحوثي الانقلابية.

هذا وكان قد أحتفل صباح الاثنين تيار فبراير في تعز بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير، بمهرجان خطابي وفني.