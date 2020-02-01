العثور على جثتي صيادين من أحور قرب الحدود مع أرض الصومال

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال مصدر محلي ان اثنين من صيادي "أحور" الثلاثة المفقودين، عثر على جثتيهما في المياه الدولية اليمنية بالقرب من الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع مراسل "المصدر أونلاين" إن علي عبدالله حسن في العقد الرابع من عمره ونجله سعيد 14 عامًا عثر على جثتيهما قرب الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال وتم نقلهما على متن سفينة تجارية عثرت عليهما إلى مدينة شقرة الساحلية الواقعة على ساحل البحر العربي.

وأضاف المصدر أن سفينة نقل بضائع تابعة لأحد التجار اليمنيين لاحظت وجود قارب صيد صغير يسير بشكل عكسي وغير منظم في عرض البحر بدون قيادة. المصدر قال إن طاقم السفينة اقترب من القارب الذي كان على متنه جثتان إحداهما لرجل متوسط السن والأخرى لطفل.

وأشار المصدر إلى أن فتىً ثالثاً يدعى أبوبكر فوزي ابوبكر (13 عاماً) كان من ضمن الثلاثة الذين فقدوا في الـ27 من يناير الماضي، لم يعثر عليه حتى الآن.