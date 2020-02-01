سعر سلة خامات(أوبك)يتراجع إلى 55.11دولار للبرميل

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اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ،الیوم الاثنین، ان سعر سلة خاماتھا تراجع یوم الجمعة الماضي 61 سنتا لیصل إلى 11. 55 دولار للبرمیل مقابل 72. 55 دولار یوم الخمیس.
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي ھو 04. 64 دولار للبرمیل.
وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سیاسة الانتاج 14 نوعا ھي خام (صحارى) الجزائري والایراني الثقیل و(البصارة) العراقي وخام التصدیر الكویتي وخام (السدر) اللیبي وخام (بوني) النیجیري والخام العربي الخفیف السعودي والخام الفنزویلي و(جیراسول) الانغولي و(اورینت) الاكوادوري وزافیرو غینیا الاستوائیة ورابي الخفیف (الغابون) وخام جینو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.