الجبواني يدعو لـ «سحق التمرد في عدن بالقوة وإعادة رئيس الحكومة الى الرياض»

الإثنين 10 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني ان الإمارات ومليشياتها في عدن هم من أفشلوا اتفاق الرياض.

ويأتي حديث الجبواني بعد ساعات من منع مليشيات الانتقالي قوات حكومية كانت قادمة من ابين ترافقها مدرعات سعودية من دخول العاصمة عدن للتوجه الى طور الباحة بلحج (جنوب).

ودعا الجبواني في تغريدة رصدها «مأرب برس» على تويتر الى استخدام القوة مع المتمردين في عدن وقال «ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق التمرد في عدن بالقوة».

واعتبر الجبواني ماحدث في نقطة العلم اهانة ، داعيا إلى إعادة رئيس الوزراء اليمني المقيم في عدن إلى الرياض، معتبراً ذلك أول مقدمات هذا الموقف ويقصد (الخيار العسكري).

وكانت الحكومة اليمنية علقت امس على منع قواتها من دخول عدن تنفيذا لاتفاق الرياض ووصفت ما حدث بالانقلاب الذي تجاوز موضوع التمرد ، بحسب تعبير الناطق الرسمي راجح بادي.

وعادت القوات امس الاحد الى منطقة شقرة بأبين ، وكانت قد منعت السبت ، من تجاوز نقطة العلم (مدخل عدن الشرقي) كما تعرضت لاطلاق نار من قبل مليشيات الانتقالي بمحافظة ابين ،طبقا لمصادر عسكرية تحدثت لمأرب برس.