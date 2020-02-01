بالأسماء والأرقام .. هولاء هم لصوص البنك المركزي بصنعاء وما خفي أعظم امريكا تعتزم تعليق جزء كبير من مساعدتها لليمن بداية مارس والسبب الحوثيين انقطاع ما تبقى من انترنت في اليمن ومصادر تحدد مدة اصلاح الكابل البحري .. حكومة الانقلاب تتهم الشرعية والتحالف سامسونج تفاجئ العالم في الأوسكار وتعلن عن هاتفها القابل للطي الاحتلال الاسرائيلي يغلق مداخل 3قرى غرب رام الله صفقة القرن اختبار حقيقي للتحالف الاستراتيجي الأردني الأميركي للمرة الثالثة إيران تفشل بإيصال قمر صناعي إلى مداره وإسرائيل تبتهج أكثر من 40ألف مصاب.. كورونا يحصد أرواح 908 تقرير الخبراء ينتقد تصعيد الانتقالي ويشير لرغبة سعودية يمنية لقيادة موحدة السودان:سحب قواتنا من اليمن ليس سهلا ونعمل على خفض العدد بالتفاهم مع التحالف
قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لما أوردته "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية.
وتضيف الصحيفة أن أحد أكبر المانحين في اليمن يدرس مثل هذه الخطوة التي، في حال تنفيذها، يمكن أن تزيد من سوء الظروف المأساوية بالفعل، مما يؤكد التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على "ضريبة" بنسبة 2% على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات الجديدة في المناطق اليمنية التي يديرها الحوثيون.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية علنا: "نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة، وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء فسيتم فرضه بسبب إعاقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل".
وتشير الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع.
ويقول المسؤولون المطلعون على المناقشات إن إدارة ترمب قد أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل أن التعليق، إذا تم الانتهاء منه، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.
يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في السنة المالية 2019.
وفي العام الماضي، أوقفت الأمم المتحدة مؤقتا جزءا من برنامج المساعدات في صنعاء بعد أن رفض المسؤولون الحوثيون نظام تسجيل مصمم لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين.
والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنه قد تم نهب مستودع للمساعدات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان تعليق الولايات المتحدة سيؤثر على تمويل برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة في اليمن أو المساعدة المقدمة فقط من خلال مجموعات المساعدات الأصغر.
وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول تعليق الولايات المتحدة المحتمل للمساعدات، قال العديد من مسؤولي المساعدات إنهم يأملون في أن تتبنى الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، استجابة موحدة لزيادة الضغط على المتمردين قد تدفعهم إلى التخلي عن بعض القيود.