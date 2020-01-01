انقطاع ما تبقى من انترنت في اليمن ومصادر تحدد مدة اصلاح الكابل البحري .. حكومة الانقلاب تتهم الشرعية والتحالف

الإثنين 10 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تردت خدمة الانترنت في اليمن بشكل كبير منذ يوم امس الاحد، وشهدت محافظات اليمن انقطاعا شبه كلي للخدمة ،بحسب ما رصده مأرب برس.

ويأتي هذا الانقطاع بالتزامن مع الحديث عن بدء الشركة الدولية المالكة للانترنت اصلاح الكابل البحري(فالكون) الذي تعرض للعطل في 9 يناير الماضي في قناة السويس.

وقالت مصادر مطلعة أن السفينة المعنية بإصلاح الكابل البحري فالكون، التابعة لشركة (Global Cloud Xchange) وصلت الاحد إلى موقع الكابل البحري في السويس وبدأت عملية الإصلاحات.

وأشارت المصادر الى أن عملية الإصلاح قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة وقد تقل المدة.

وخرجت 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة، بسبب انقطاع الكابل البحري مطلع يناير الماضي.

الحوثيون يتهمون الشرعية

ومع اتهام الحوثيين بالتعمد في قطع وابطاء خدمة الانترنت عن اليمنيين لاسباب متعددة ، وجهت وزارة الاتصالات في حكومة صنعاء غير المعترف بها ، اتهاما للشرعية بالتسبب في تدهور خدمة الانترنت.

وقالت ان من وصفتهم بـ «مرتزقة العدوان» أقدموا على قطع الوصلات الدولية البديلة ما سبب تدهور خدمات الإنترنت، حد تعبيرها.

وزارة الاتصالات بصنعاء زعمت ايضا ان تردي خدمة الانترنت في اليمن بسبب استمرار منع (العدوان) في اشارة للتحالف العربي ، للاتصالات اليمنية من استخدام ملكيتها في الكابلات الدولية البحرية الأخرى .

واشارت الى أن إجراءات إصلاح الكابل البحري (فالكون) مستمرة ، متوقعة عودة الخدمة في غضون أيام بحسب شركة (تيليمن).