الاحتلال الاسرائيلي يغلق مداخل 3قرى غرب رام الله

الإثنين 10 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مداخل قرى وبلدات دير نظام وعابود ودير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، بالبوابات الحديدية.

واغلقت قوات الاحتلال القرى الثلاث، وأعاقت حركة المواطنين، ما دفعهم لسلوك طرق فرعية وعرة وطويلة.