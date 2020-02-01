أكثر من 40ألف مصاب.. كورونا يحصد أرواح 908 تقرير الخبراء ينتقد تصعيد الانتقالي ويشير لرغبة سعودية يمنية لقيادة موحدة السودان:سحب قواتنا من اليمن ليس سهلا ونعمل على خفض العدد بالتفاهم مع التحالف الجيش الوطني يستعيد مواقع في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم وزارة المياه واليونسيف تناقشان وضع المشاريع قيد التنفيذ وضمان عدم توقفها القاعدة تفجر منزل مسؤول عسكري في أبين عسكري يمني:مقتل 1600حوثي منذ توقيع اتفاق استوكهولم شاركت ب18ألف عسكري وجندت 200ألف يمني.. الإمارات تعلن عودتها وتكشف حصيلتها باليمن الحكومة تكشف تفاصيل ماحدث لقواتها المتجهة الى «عدن» ولماذا اضطرت للعودة وتتحدث عن «انقلاب» صندوق النقد الدولي يحذر الدول الخليجية الست
قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن قرار سحب القوات السودانية من اليمن ليس سهلا ولكن يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي.
وأكد صالح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الأحد، حول احتمالية إرسال السودان دعما للتحالف العربي في اليمن أو يسحب الجيش من هناك تدريجيا، أكد أن "هناك إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف.
وأضاف: "نحن نعتقد أن الجهود الحالية ستؤدي قريبا جدا لانحسار العمل العسكري وتحل محله جهود التفاوض والحوار".
ويشارك السودان في حرب اليمن التي يقودها التحالف، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت استعدادها لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى هناك.