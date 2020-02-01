السودان:سحب قواتنا من اليمن ليس سهلا ونعمل على خفض العدد بالتفاهم مع التحالف

الإثنين 10 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 225

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن قرار سحب القوات السودانية من اليمن ليس سهلا ولكن يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي.

وأكد صالح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الأحد، حول احتمالية إرسال السودان دعما للتحالف العربي في اليمن أو يسحب الجيش من هناك تدريجيا، أكد أن "هناك إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف.

وأضاف: "نحن نعتقد أن الجهود الحالية ستؤدي قريبا جدا لانحسار العمل العسكري وتحل محله جهود التفاوض والحوار".

ويشارك السودان في حرب اليمن التي يقودها التحالف، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت استعدادها لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى هناك.