الجيش الوطني يستعيد مواقع في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، امس الأحد، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان أبطال الجيش الوطني شنّوا هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم.. مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي.
واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات وآليات تابعة للمليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد منها كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.