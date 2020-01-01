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القاعدة تفجر منزل مسؤول عسكري في أبين

الإثنين 10 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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القاعدة تفجر منزل مسؤول عسكري في أبين أقدمت عناصر متطرفة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة، الأحد، على تفجير منزل مسؤول عسكري في مديرية المحفد بمحافظة أبين، جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية، إن عناصر من تنظيم القاعدة فجرت، الأحد، منزل قائد التدخل السريع لقوات الحزام الأمني في وادي حمراء بمديرية المحفد في محافظة أبين، جمال لكمح. ونقلت قناة العربية الحدث عن المصادر أن العناصر المتطرفة حاصرت المنزل قبل أن تتقدم إليه لتفجيره، مستخدمة العبوات الناسفة. وأكدت سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء جراء تفجير المنزل، ولم تتضح حتى اللحظة أية معلومات مؤكدة حول عدد الضحايا. وأفادت مصادر متطابقة أن عناصر من تنظيم القاعدة انتشرت بشكل مفاجئ في مديرية المحفد عقب تفجير المنزل. ورجح مراقبون أن تنظيم القاعدة يحاول استغلال التباين القائم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وتباطؤ تنفيذ اتفاق الرياض، لتعزيز تواجده، وكذلك محاولة الرد على مقتل زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، قاسم الريمي، مؤخرا، بطائرة أميركية بدون طيار.
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