الصين تلجأ للذكاء الاصطناعي لتأجيج الحرب على «كورونا»!

الأحد 09 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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فوجئ صيني من مدينة نانجنغ برجال الشرطة عند باب داره، بعد دقائق من عودته من ووهان، مركز انطلاق فايروس كورونا الجديد. وطلب منه رجال الشرطة أن يسمح لهم بفحص درجة حرارة جسمه! دهش الرجل، خصوصاً أنه حرص على دخول ووهان من دون إطلاع أية جهة.

غير أن السلطات لجأت إلى بيانات المغادرة والدخول إلى ووهان، والذكاء الاصطناعي، بحسب خبر نشرته سلطات محافظة ناندنغ. ويأتي ذلك في سياق مساعي بكين للقضاء على الفايروس، الذي بلغ عدد وفياته أمس 722 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين 34 ألفاً. وأنتجت شركات تكنولوجيا صينية عدداً من التطبيقات التي تتيح للشخص معرفة ما إذا كان استخدم الطائرة أو القطار الذي تأكد استخدام مصابين له.