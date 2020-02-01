مقتل أكثر من 20حوثيا من إب في جبهات نهم والجوف(أسماء)

الأحد 09 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قتل وجرح العشرات من عناصر جماعة الحوثيين من أبناء محافظة إب بنيران قواتِ الجيشِ الوطني بعددٍ من جبهاتِ القتال.

وقالت مصادرُ مطلعةٌ إن عشرين عنصراً من مسلحي جماعة الحوثيين قتلوا الأيامِ القليلةِ الماضيةِ بنيرانِ القواتِ الحكوميةِ بجبهاتِ نهم والجوف. وأضافت المصادر أن ثمانية من عناصر الحوثي جرى تشيعهم يوم السبت بعدد من مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ منتصف أكتوبر 2014م.

وبحسب المصادر فإن من جرى تشيعهم السبت هم: وسيم مسلم يريم إب، وصالح واسع من أبناء مديرية يريم إب، ومحمود رزق يريم إب، وأديب محمد الشامي السدة إب، وحمدي محمد المضلع بمديرية النادرة إب، وعبده محمد المبارزي المخادر إب، وعلي محمد الجمعي حزم العدين إب، ويحيى محمد الشامي من أبناء مديرية المخادر شمال إب.

وتأتي عملية التشيع بعد يومين من مقتل وتشيع قرابة 13 عنصر مسلح من عناصر الجماعة بينهم: خيري محمد عبده المغلس من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق إب، وضيف الله عبدالله ضاوي من أبناء مديرية المشنة، ومحمد علي الشامي من أبناء مديرية يريم شمال شرق إب، وصلاح أحمد مفتاح، ومحمد ناصر الموسمي وكليهما من أبناء مديرية القفر شمال إب.

وقتل نهاية الأسبوعِ المنصرمِ عددٌ من مسلحي الحوثي بينهم إبراهيم ناصر الحميري من أبناء مديرية ذي السفال جنوب إب، وبشير محمد الربوعي من أبناء مديرية العدين غرب إب، و حسن علي السمعولي من أبناء مديرية حبيش شمال إب، ورياض سعيد الحشئي من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق إب، و"أمين احمد محمد يحي النهاري" من أبناء عزلة بني علي بمديرية حزم العدين غرب إب، وسلطان حمود النعماني من أبناء مديرية حبيش وعبدالله مرشد الهبوب من أبناء مديرية مذيخرة.