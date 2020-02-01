اعتقال صحافي وناشط يمني في الكويت

الأحد 09 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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اعتقلت الشرطة الكويتية، صحافياً وناشطاً حقوقياً يمنياً خلال مشاركته في لقاء حقوقي خليجي في العاصمة الكويت.

وألقت مباحث الهجرة في وزارة الداخلية القبض على الصحافي والناشط، حمزة الحمادي، خلال اجتماع دوري لـ"منتدى التنمية الخليجي"، وكان أحد المشاركين بورقة "المجتمع المدني العامل بمجال حقوق الإنسان في الخليج العربي".

ووفقاً لأسرة الحمادي، فإن الاعتقال جاء بناءً على بلاغ لـ"تغيبه عن الدوام" من قبل مدير "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان"، خالد الحميدي، حيث يعمل منسقاً للمشاريع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أفراد مباحث الهجرة الذين اعتقلوا الحمادي مقربون من مدير الجمعية الكويتية، ووزارة الداخلية تبحث حالياً في الموضوع.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن الاعتقال أثار استياءً في الندوة التي شارك فيها أكاديميون من دول مجلس التعاون الخليجي.