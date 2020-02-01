وصول مبالغ الدعم الإضافي لليمنيين في ووهان وصرف مستحقات الطلاب الربعية

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أكدت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، أنها على تواصل دائم ومستمر بالطلاب والجالية اليمنية في الصين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وانه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة المتواجدين في مدينة ووهان.
وأعلنت السفارة في بيان، عن وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجه بها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للطلاب المبتعثين وعوائلهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية كأحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس "كورونا".
كما أكدت أنه تم البدء بصورة عاجلة في صرف وتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية للربع الثالث وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.