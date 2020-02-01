الجيش يصد هجوما لمليشيات الحوثي مقتل عدد منهم غرب تعز

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لقي ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين مساء امس السبت خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للمليشيا في جبهة الصياحي، بعد مواجهات عنيفة أدت الى مقتل ثمانية من الحوثيين وإصابة اخرين .