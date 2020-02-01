الجيش يصد هجوما لمليشيات الحوثي مقتل عدد منهم غرب تعز

الأحد 09 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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لقي ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين مساء امس السبت خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للمليشيا في جبهة الصياحي، بعد مواجهات عنيفة أدت الى مقتل ثمانية من الحوثيين وإصابة اخرين .