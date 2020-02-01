وزير الدفاع يصل جبهة صرواح..... المقدشي في مهمة حرب

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بالتضحيات الغالية والبطولات الرائدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في معركة استكمال تحرير ما تبقى من الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية واستعادة الدولة والشرعية والمؤسسات الدستورية.

وعبر الوزير المقدشي خلال تفقده، اليوم، للخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب ،عن الفخر والاعتزاز بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات على امتداد الوطن وما يتمتعون به من معنويات عالية نابعة من العقيدة الوطنية والقضية العادلة والأهداف النبيلة المتمثلة في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت واستعادة أمن واستقرار اليمن.

وأكد الفريق المقدشي أن القوات المسلحة لديها كفاءة قتالية ومعنوية وتكتيكية عالية تؤهلها لتنفيذ المهام الموكلة في كل زمان ومكان، ولديها القدرة والقوة على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل تراب الوطن وتلبية تطلعات الشعب اليمني في انهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف والانتقال لبناء دولته الاتحادية المستقرة التي تحقق الكرامة والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية. واطلع وزير الدفاع ،على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيا الحوثي. كما التقى وزير الدفاع بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من قادة الألوية والوحدات والقيادات الميدانية..

وشدّد على مُضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين..مؤكداً العزم والإصرار على استكمال المعركة مهما كانت التضحيات ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها مليشيا العبث والخراب على المواطنين خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية..

وأشاد الفريق المقدشي بالمواقف الوطنية الثابتة لمشائخ وأبناء القبائل والتفاف جميع شرائح المجتمع إلى جانب أبطال الجيش والهبة الشعبية لمساندة المُقاتلين في مواقع وميادين الشرف في تأكيد على أن الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي الإمامي والاستعماري ولن يسمح بمشاريع التقزيم والتقسيم. ولفت الى أن مليشيا الحوثي تقود الشباب والمغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بُغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف وجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لمساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومُساندة أبطال القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد. رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني.