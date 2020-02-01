ابو ظبي تغرق حفتر بالمساعدات العسكرية واسطول لطائرات الشحن الإماراتية تصل ليبيا

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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كشف مراقبون لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن 3 طائرات شحن أقلعت من الإمارات العربية المتحدة، متجهة إلى شرقي ليبيا، مساء امس.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مراقبين موثوقين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أرسلت في الفترة بين تاريخي (12-26) يناير 37 طائرة شحن إلى ليبيا، وعدد الرحلات اليومية يتراوح من 2 إلى 3. وأضافوا أنه تم رصد 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أبو ظبي العسكري، مساء الجمعة، اتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر..

وبذلك يرتفع عدد طائرات الشحن الإماراتية إلى قوات حفتر، إلى 40 طائرة في الفترة من 12 يناير الماضي حتى الجمعة. واعتبارًا من موعد بدء وقف إطلاق النار في ليبيا، بتاريخ 12 يناير الماضي، تم رصد كثير من التعزيزات الإماراتية جوا وبرا عبر الحدود المصرية.

وتشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإمارتية محملة بتعزيزات عسكرية، وعناصر مرتزقة دعما لقوات حفتر. وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتتعرض العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة لقصف متكرر رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير الماضي.