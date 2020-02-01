ابو ظبي تغرق حفتر بالمساعدات العسكرية واسطول لطائرات الشحن الإماراتية تصل ليبيا أمير شهير يعترف بخضوعه لعلاج نفسي تقرير فريق الخبراء الدوليين يكشف عن إضعاف لسلطات ”هادي“ وانتزاع قراراته وتوطيد لسلطات الانقلاب الحوثية الحوثيون يقودون شباب اربع محافظات يمنية الي محارق الموت بالقوة.. لهذا السبب مهاتير محمد يعلن موقفه من صفقة القرن ويكشف مخاطرها 11 مليون دولار مكافئة لمن يدلي بمعلومات عن شخصين يمنيين.. من هما؟ اسقاط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مواقع الجيش بصعدة اشتعال المعارك جنوب مدينة الحديدة.. خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة على وقع معارك مستمرة في الجوف .. توجيهات من الفريق علي محسن للواء أمين العكيمي ملكة الظلام تثير ضجة على مواقع التواصل
قال الأمير هاري إنه ما زال يخضع للعلاج النفسي، للتغلب على وفاة والدته الأميرة ديانا. وأضاف الأمير هاري خلال خطاب أنه يحاول التغلب على صدمة فقدان والدته.
جاء ذلك في خطاب علني ألقاه في أول ظهور له منذ أن قرر هو وزوجته ميجان ميركل الانتقال إلى كندا، وترك العائلة المالكة.
وأكد أنه لا يريد من ميجان وابنهما أن يمرا بنفس ما مر به وهو طفل، بعد حادث والدته الأليم. كما تحدث الأمير هاري عن كيفية تأثير أحداث طفولته عليه حتى بلوغه الـ35 عاما وأنه كان يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.