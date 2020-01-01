اسقاط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مواقع الجيش بصعدة

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أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، اليوم السبت، طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي لوكالة (سبأ) "ان الدفاعات الارضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة".
واضاف الغنيمي «رصدت اجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الارضية للجيش الوطني التعامل معها واسقاطها».
واشار الى انه بعد تجميع أجزائها تبين انها صناعة ايرانية.