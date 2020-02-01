اشتعال المعارك جنوب مدينة الحديدة.. خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة

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قالت القوات المشتركة في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، ان مديرية الدريهمي جنوب المدينة شهدت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وبحسب المركز الاعلامي لألوية العمالقة، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، بعد محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي.
وأوضح المركز أن القوات المشتركة تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيا، الذين حاولوا استخراج جثث عدد من عناصرهم القتلى الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولة التسلل شرق المديرية.
كما أعلنت القوات المشتركة تدمير مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، في المديرية ذاتها.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة تابع للحوثيين وأسلحة متوسطة منها سلاح عيار 14.5.