على وقع معارك مستمرة في الجوف .. توجيهات من الفريق علي محسن للواء أمين العكيمي

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات والتطورات الميدانية .

وحيا نائب الرئيس البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يخوضونها في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية، معبراً عن شكره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة في عملية التحرير.

وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة في جبهات غرب محافظة الجوف منذ ايام ، كبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

نائب الرئيس ، وبحسب وكالة سبأ ، اكد اهتمام وتقدير الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، موجها بضرورة مضاعفة الجهود والمزيد من الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.

بدوره اطلع محافظ الجوف خلال الاتصال نائب الرئيس على أوضاع الوحدات ومستوى الجاهزية وما يتمتع به الأبطال من جاهزية قتالية ومعنويات عالية.

واكد اللواء العكيميً استمرار تنفيذ المهام وردع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.