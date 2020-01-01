اشتعال المعارك جنوب مدينة الحديدة.. خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة على وقع معارك مستمرة في الجوف .. توجيهات من الفريق علي محسن للواء أمين العكيمي ملكة الظلام تثير ضجة على مواقع التواصل 8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات تصريح جديد منسوب للبشير يثير ضجة في السودان الامارات تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا أول دولة خليجية تعلن رفضها لصفقة القرن وترمي بها في سلة القمامة حدث فلكي صباح غد الاحد بيان من مكتب الصحة بمأرب حول القصف الحوثي على مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي بسبب كورونا .. سنغافورة ترفع حالة التأهب والكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر
أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات والتطورات الميدانية .
وحيا نائب الرئيس البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يخوضونها في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية، معبراً عن شكره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة في عملية التحرير.
وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة في جبهات غرب محافظة الجوف منذ ايام ، كبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة.
نائب الرئيس ، وبحسب وكالة سبأ ، اكد اهتمام وتقدير الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، موجها بضرورة مضاعفة الجهود والمزيد من الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.
بدوره اطلع محافظ الجوف خلال الاتصال نائب الرئيس على أوضاع الوحدات ومستوى الجاهزية وما يتمتع به الأبطال من جاهزية قتالية ومعنويات عالية.
واكد اللواء العكيميً استمرار تنفيذ المهام وردع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.