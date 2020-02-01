اشتعال المعارك جنوب مدينة الحديدة.. خسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة على وقع معارك مستمرة في الجوف .. توجيهات من الفريق علي محسن للواء أمين العكيمي ملكة الظلام تثير ضجة على مواقع التواصل 8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات تصريح جديد منسوب للبشير يثير ضجة في السودان الامارات تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا أول دولة خليجية تعلن رفضها لصفقة القرن وترمي بها في سلة القمامة حدث فلكي صباح غد الاحد بيان من مكتب الصحة بمأرب حول القصف الحوثي على مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي بسبب كورونا .. سنغافورة ترفع حالة التأهب والكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر
قال موقع سوداني، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير رفض لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذ جاء ليزوره في سجن كوبر.
وبحسب موقع "الأحداث"، قال البشير لمدير السجن الذي حاول إقناعه باللقاء: "لن أقابل موظف أممي لأشكو حكومة بلادي، وأنا كنت رئيسا لها ولو فعلوا بنا الأفاعيل".
وأثار ذلك التصريح المنسوب للبشير جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر البعض هذا التصريح عملاً بطولياً متغنين بأشعار تصف رئيس السودان بأنه "فخر السودانين".
. بينما نسب آخرون القول إلى جملة من الأقاويل والتلفيقات التي تنتشر حالياً، دون أساس من الصحة