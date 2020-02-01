تصريح جديد منسوب للبشير يثير ضجة في السودان

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

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قال موقع سوداني، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير رفض لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذ جاء ليزوره في سجن كوبر.

وبحسب موقع "الأحداث"، قال البشير لمدير السجن الذي حاول إقناعه باللقاء: "لن أقابل موظف أممي لأشكو حكومة بلادي، وأنا كنت رئيسا لها ولو فعلوا بنا الأفاعيل".

وأثار ذلك التصريح المنسوب للبشير جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر البعض هذا التصريح عملاً بطولياً متغنين بأشعار تصف رئيس السودان بأنه "فخر السودانين".

. بينما نسب آخرون القول إلى جملة من الأقاويل والتلفيقات التي تنتشر حالياً، دون أساس من الصحة