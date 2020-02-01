أول دولة خليجية تعلن رفضها لصفقة القرن وترمي بها في سلة القمامة

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ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، نسخة "صفقة القرن" في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.
وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن خلال خطابه في الاجتماع قائلا "باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ"، ملقيا بها في سلة القمامة، كما نقلت وكالة "عمون".
وأكد الغانم أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة. وأضاف "صفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وهي مرفوضة عربيا وإسلاميا وحتى أوروبا غير متحمسة بل هناك داخل أمريكا من هو ضدها"، مؤكدا أن "لا أحد مع صفقة القرن".
وانطلقت فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الطارئ، اليوم السبت، لبحث خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.