بيان من مكتب الصحة بمأرب حول القصف الحوثي على مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي

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ادان مكتب الصحة العام والسكان بمأرب اليوم السبت ، بأشد العبارات استمرار قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية.
واشار بيان صادر عن المكتب (وصل مأرب برس) والى ما أقدمت عليه المليشيات يوم امس الجمعة 7 فبراير 2020م من قصف صاروخي ومدفعي متعمد على مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي بمديرية مجزر ١٠٠كم شمال محافظة مأرب .
وقالت مكتب الصحة ان القصف أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في قسمي الطوارئ والرقود وعدد من أقسام المستشفى .
ولم تسجل خسائر بشرية جراء القصف الحوثي على المستشفيين ، طبقا لمصدر طبي تحدث لمأرب برس.