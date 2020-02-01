بسبب كورونا .. سنغافورة ترفع حالة التأهب والكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر تعثر انطلاق ثاني الرحلات العلاجية من مطار صنعاء وروايتان مختلفتان عن السبب تعرف على ابرز من قتلتهم أميركا بطائرات «درون» في اليمن الحيوانات تصارع من أجل البقاء في اليمن 7 أفلام تنبأت بوباء شبيه بفيروس كورونا تويتر تؤكد خبر اختراق حسابي فيسبوك وماسنجر تحرير مواقع جديدة في الجوف وأسماء لقتلى قيادات حوثية مقتل 15 انقلابيا في الساحل الغربي ثغرة جديدة تهدد مستخدمي واتساب على الكمبيوتر كورونا: هونغ كونغ تفرض حجرا صحيا على الوافدين من الصين وسط ارتفاع عدد الوفيات إلى 722
ناشدت سفارة الكويت في سنغافورة، السبت، مواطنيها الراغبين في السفر إلى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم، بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب إلى الدرجة البرتقالية، بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة، وفق ما نقلته وكالة "كونا".
وقال بيان للسفارة الكويتية في سنغافورة، إن "هذه المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الصحة في سنغافورة درجة التأهب إلى هذه الحالة منذ 17 عاماً، بعد إصابة 33 شخصاً بالفيروس المستجد، بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين".
كما تابع البيان: "ندعو المواطنين الراغبين في السفر إلى سنغافورة للتريث حتى تهدأ الأوضاع"، وطالبت السفارة الموجودين حالياً في سنغافورة رعاياها بسرعة المغادرة، وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.
وشدد البيان على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية، والاتصال فوراً عند وجود أي حالة طارئة على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة.