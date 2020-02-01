7 أفلام تنبأت بوباء شبيه بفيروس كورونا

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تنبأ عدد من الأفلام بفيروسات و أوبئة تجتاح منطقة أو مناطق أو العالم وتثير الرعب والهلع. فيما يلي عينة من أبرز هذه الأعمال التي اقترب بعضها كثيراً من السيناريو الذي يحصل حالياً على الصعيد العالمي بسبب كورونا، وفق ما ذكر موقع CNN الأميركي في تقرير نشره أخيراً:

Contagion

هو أقرب الأفلام إلى سيناريو ما يحدث في العالم اليوم بسبب فيروس كورونا. يحكي الشريط قصة امرأة تعود إلى مينيسوتا مصابةً بمرض غريب بعد رحلة إلى هونغ كونغ. تموت في غضون أيام تاركة زوجها في حالة صدمة، قبل أن يبدأ الآخرون في الشكوى من الأعراض نفسها مع انتشار المرض في جميع أنحاء العالم. الفيلم من بطولة غوينيث بالترو ومات ديمون، وجو لو، وكيف وينسلت، ومن إخراج ستيفن سودربرغ.

The Omega Man

يحكي هذا الفيلم الذي صدر عام 1971 عن دكتور يقع على عاتقه تطوير ترياق لفيروس دمر البشرية في حرب بيولوجية وترك البشر المصابين مثل مخلوقات شبيهة بالزومبي، وذلك أثناء محاولته النجاة من هجمات المخلوقات. الفيلم من إخراج بوريس ساغال ومن بطولة تشارلتون هيستون، روزاليند كاش، أنتوني زيربي، بول كوسلو، وإريك لانوفيل.

World War Z

الفيلم من إخراج مارك فورستر، ومن بطولة براد بيت، وميراي إينوس، دانييلا كيرتيس، وجيمس بادج ديل، وديفيد مورس. ويحكي قصة موظف سابق في الأمم المتحدة وأسرته ومحاولتها التغلب على مخلوقات الزومبي التي تنجذب إلى الصوت.

Pandemic

تسبب تفشي فيروس مدمر في حالة من الفوضى عبر العالم. الموتى الأحياء يجوبون الشوارع والناجون يقاتلون من أجل البقاء على قيد الحياة. الفيلم من إخراج جون سوتس ومن بطولة راشيل نيكولز، وألفي ألين، وميسي بايل، ودانييل روز راسل، وميكي فيفر.

The Andromeda Strain

في السبعينيات صدر هذا الفيلم الذي يحكي قصة تحطم قمر اصطناعي بالقرب من بلدة صغيرة في ولاية أريزونا. بعد وفاة كل فرد في المجتمع خلال أيام، يدعى عدد قليل من العلماء لدراسة وهزيمة الفيروس الغريب الذي رافق القمر الاصطناعي. الفيلم من إخراج روبرت وايز، ومن بطولة آرثر هيل، وديفيد واين، وجيمس أولسون، وبنيامين برات، وكريستا ميلر.

12 Monkeys

يقرّر مُدان التطوع في مهمة يتعين عليه فيها العودة في الزمن للتعرف على السبب الرئيسي وراء اندلاع محرقة بالسم. العمل صدر في التسعينيات من إخراج تيري جيليام وبطولة مادلين ستو، وبراد بيت، وبروس ويليس، وكريستوفر بلامر، وديفيد مورس.

Outbreak

يبدأ فيروس قاتل ينقله مضيف قرد من الغابات المطيرة الأفريقية في إصابة جميع سكان بلدة صغيرة، ثم يكافح العلماء لمنع تدميرها. الفيلم من إخراج فولفغانغ بيترسن، ومن بطولة داستن هوفمان، ورينيه روسو، ومورغان فريمان، وكيفين سبيسي، وباتريك ديمبسي.